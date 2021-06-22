Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde bulunan K.Ş.(31) idaresindeki otomobil Liman Kavşağı'nda refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.E.'ye çarptı. Yaralanan çocuk, 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Son Dakika

Yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar! Arkeologlar Şanlıurfa'da yeni bir keşif yaptı

1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Deprem sesi korkuttu! Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü

Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti

Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı

Patlayıcıları çikolata ve kek ambalajlarına saklamış! PKK'lı terörist, kıskıvrak yakalandı

AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi

Yılmaz Özdil'in ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım