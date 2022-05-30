Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

30.05.2022 15:33

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Kaza Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cadde üzerinde meydana geldi.

Mareşal Fevzi Çakmak cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Necati Ertemyönetimindeki 16 ASY 340 plakalı otomobil, yoldan karşıya koşmaya Beyazid G. (8)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun üzerinden araç geçti. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı duyup gelen ailesi, gözyaşı döktü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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