Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

16.06.2022 23:34
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi'nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti Sağlık çalışanlarının mali haklarında düzenleme öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Sağlık çalışanlarının mali haklarında düzenleme öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Araştırma, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 23:40:45. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement