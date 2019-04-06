Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hamamören Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Karadağ
'a (7) çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis
ekibince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:53 Kaynak: AA
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