Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hamamören Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Karadağ'a (7) çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:53 Kaynak: AA

Karadağ, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Yaşındaki Minik Mesut, Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Meteoroloji Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:33:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]