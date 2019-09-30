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Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havaya böyle fırladı

1 saat önce

Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havaya böyle fırladıADIYAMAN - Adıyaman'da, otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce havaya fırladı.

Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havaya böyle fırladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce havaya fırladı. Yaşanılan kazada küçük kız yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Nede T., isimli kız çocuğuna Abuzer B., idaresindeki 06 AZT 99 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kız, metrelerce havaya fırladı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Nede T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havaya böyle fırladı

Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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