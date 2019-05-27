Otomobilin çarptığı çocuk öldü
1 saat önce
Adıyaman'da bir çocuk yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:18 Kaynak: AA
'da bir çocuk yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih
Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Mehmet Akif Mahallesi 3'üncü çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Suriye
uyruklu Razan el Ali'ye (7) çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Bir Babanın Yıkıldığı An! Oğlundan Kalan Fotoğraflarla Kendini Avuttu
Arkada ev yanarken, o salıncakta eğlendi...
Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var
Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu!