Otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Hilvan karayolunun 44'üncü kilometresinde yaşandı. A.K.'nın kullandığı 06 FB 2910 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki yabancı uyruklu Halil El Halil'e çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA