Otomobilin çarptığı çocuk öldü, geriye ayakkabıları kaldı

Elazığ'da dedesinin elini bırakıp karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'da dedesinin elini bırakıp karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde küçük çocuktan geriye ayakkabıları kaldı.

Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'a bağlantıyı sağlayan Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesi ile yolun karşısına geçmek için bekleyen 7 yaşındaki Tuğhan Yılmaz, bir anda dedesinin elini bırakarak yola doğru koştu. Bu sırada Malatya istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan T.G. idaresindeki 49 AAE 031 plakalı otomobil, minik Tuğhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, ağır yaralandı.Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazada küçük çocuktan geriye kalan ayakkabıları ise yürekleri dağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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