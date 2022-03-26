Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü

26.03.2022 16:58
Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk ölümden döndü.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk ölümden döndü.

Olay, İshaklı Mahallesi Adnan Menderes Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 55 AAK 002 plakalı otomobil, parktan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki C.E.'ye çarptı. Otomobil önünde 5 metre sürüklenen çocuk yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü

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Otomobil, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü - Son Dakika


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