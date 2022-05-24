Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

24.05.2022 22:59
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, yola fırlayan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, yola fırlayan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu'ya bağlı Karacadere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nden Karacadere Mahallesi'ne seyir halinde olan H.B. idaresindeki 06 EA 0299 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek için aniden yola fırlayan 6 yaşındaki E.E. isimli kız çocuğuna çarptı. Araç sürücüsü yaralanan çocuğu aracına alarak hastaneye götürmek üzere yola çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi. Yaralı çocuk yolda ambulansa alınarak Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Kozanlı, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika


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