Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Ilgın'da 8 yaşındaki çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı, System.String[]
Ilgın'da 8 yaşındaki çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaan K. idaresindeki 42 K 4392 plakalı otomobil, Camiatik Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan C. A.'ya (8) çarptı.

Sürücü Kaan K. yaralı C. A'yı kendi aracı ile Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Ilgın, Güncel
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