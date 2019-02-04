Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Ilgın'da 8 yaşındaki çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Ilgın
'da 8 yaşındaki çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaan
K. idaresindeki 42 K 4392 plakalı otomobil, Camiatik Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan C. A.'ya (8) çarptı.
Sürücü Kaan K. yaralı C. A'yı kendi aracı ile Dr. Vefa Tanır
Ilgın Devlet Hastanesi
'ne götürdü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:14 Kaynak: AA
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