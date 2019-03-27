Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi 1 Nolu Aile Sağlığı merkezi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Aslı Karakuş'a (16), Sadık G., idaresindeki 02 AAK 873 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Aslı Karakuş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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