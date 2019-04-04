Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

7 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde sokakta oynayan Suriye uyruklu Leyla Halil İsa'ya (11), plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, çarptı.

Yaralanan İsa, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan otomobili bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:20 Kaynak: AA

Adıyaman, Kahta, Güncel
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