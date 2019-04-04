Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
7 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet
Mahallesinde sokakta oynayan Suriye
uyruklu Leyla Halil İsa'ya (11), plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, çarptı.
Yaralanan İsa, 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri, kazaya karışan otomobili bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:20 Kaynak: AA
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