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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

33 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Yeni Mahalle, Hatay Bulvarında Ökkeş Ç. (38) yönetimindeki 27 GB 527 plakalı otomobil, ailesiyle beraber ekmek almak üzere yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulbasit Kuteş'e çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdulbasit Kuteş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yeni Mahalle, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:18 Kaynak: AA
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