Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
33 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:18 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Yeni Mahalle
, Hatay
Bulvarında Ökkeş Ç. (38) yönetimindeki 27 GB 527 plakalı otomobil, ailesiyle beraber ekmek almak üzere yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Suriye
uyruklu Abdulbasit Kuteş'e çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Abdulbasit Kuteş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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