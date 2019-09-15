Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

5 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen Batuhan Akbalık (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen Batuhan Akbalık (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Y. yönetimindeki 01 RP 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Akbalık'a çarptı. Kazada yaralanan Akbalık, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akbalık'ın hastanedeki tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Muhammed Y. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da beton mikseri dehşeti saniye saniye kaydedildi
Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan kadını itfaiye kurtardı! 2 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı! Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:14:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]