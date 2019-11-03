Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

6 saat önce

Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 27 Ekim meydana gelen olayda, A.K. idaresindeki 42 EBZ 17 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Şeker Caddesi'nde yolun karşısında geçmeye çalışan 6 yaşındaki Nurullah Balcı'ya çarpı.

Kazada ağır yaralanan Balcı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balcı, yoğum bakım ünitesinde 8 gündür devam eden tedavisine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]