Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi yaralandı

Otomobilin çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi yaralandı

5 saat önce

Karaman'da bir sürücü kursuna ait otomobil, çöp almak için önünde duran çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Otomobilin çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi yaralandı, System.String[]
Karaman'da bir sürücü kursuna ait otomobil, çöp almak için önünde duran çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada kamyonun arkasındaki temizlik işçisi yaralandı.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Ş (22) yönetimindeki sürücü kursuna ait 70 BC 058 plakalı otomobil, önünde giden ve çöp almak için duran E.T. idaresindeki 70 AG 689 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada kamyonun arkasında bulunan temizlik görevlisinden Mustafa E. yaralandı. Yaralı temizlik işçisi çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü kursuna ait otomobili sürücü adayının kullanmadığı öğrenildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:52 Kaynak: İHA
Karaman, İşçi, 3. Sayfa
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