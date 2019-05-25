Otomobilin çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi yaralandı
5 saat önce
Karaman'da bir sürücü kursuna ait otomobil, çöp almak için önünde duran çöp kamyonuna arkadan çarptı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:52 Kaynak: İHA
'da bir sürücü kursuna ait otomobil, çöp almak için önünde duran çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada kamyonun arkasındaki temizlik işçisi yaralandı.
Kaza, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Ş (22) yönetimindeki sürücü kursuna ait 70 BC 058 plakalı otomobil, önünde giden ve çöp almak için duran E.T. idaresindeki 70 AG 689 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada kamyonun arkasında bulunan temizlik görevlisinden Mustafa E. yaralandı. Yaralı temizlik işçisi çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü kursuna ait otomobili sürücü adayının kullanmadığı öğrenildi. - KARAMAN
TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, "Tutuklanırım" Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu
ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti