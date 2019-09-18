Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı direk seyir halindeki taksinin üzerine devrildi
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Otomobilin çarptığı direk seyir halindeki taksinin üzerine devrildi

1 saat önce

Ankara'da otomobilin çarptığı trafik lambası direği seyir halindeki taksinin üzerine düşerken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarptığı direk seyir halindeki taksinin üzerine devrildi, System.String[]

Ankara'da otomobilin çarptığı trafik lambası direği seyir halindeki taksinin üzerine düşerken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Dögol Caddesi'nden Ulus istikametine giden Türkmen Turan Çiftçi'nin kullandığı 06 DR 2096 plakalı otomobil Anadolu Meydanı kavşağında refüjdeki trafik lambası direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Hacı Yılmaz yönetimindeki 06 T 6095 plakalı taksinin üzerine düştü.

Kazada otomobil sürücüsü Çiftçi yaralanırken, taksi sürücüsü Yılmaz şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çiftçi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Meydanı'nda ulaşım yaklaşık 1 saat süreyle kontrollü olarak sağlandı.

Ankara, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:14 Kaynak: AA
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