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Otomobilin çarptığı direk üzerine devrildi 3 yaralı

1 saat önce

KAHRAMANMRAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton elektrik direğine çarptı.

Otomobilin çarptığı direk üzerine devrildi 3 yaralı, System.String[]
KAHRAMANMRAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton elektrik direğine çarptı. Direğin altında kalarak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yamaçtepe mahallesi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tahir Akbaba (46) yönetimindeki 34 SA 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil devrilirken, direk ise aracın üzerine düştü.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Tahir Akbaba ile yanındaki oğlu Çağrı Esat Akbaba (14) ve yeğeni Ali Yavuzhan (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AKEDAŞ ekipleri sevk edildi. AKEDAŞ ekipleri hemen hattaki elektrik akımını keserken, yaralılar da ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
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