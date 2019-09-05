Otomobilin çarptığı doğal gaz kutusunda sızıntı

Bazı vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açarak gaz kokusunu gidermeye çalıştı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin elektrik bağlantılarını sökerken, İGDAŞ yetkilileri de kutuya gelen gazı keserek sızıntıyı durdurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Genç Osman Mahallesi'nde, Celal Z'nin kullandığı 34 AJ 5360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarptı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki binanın boşluğunda asılı kaldı.

Güngören 'de kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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