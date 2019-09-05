Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı doğal gaz kutusunda sızıntı
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Otomobilin çarptığı doğal gaz kutusunda sızıntı

21 dakika önce

Güngören'de kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Güngören'de kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Genç Osman Mahallesi'nde, Celal Z'nin kullandığı 34 AJ 5360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarptı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki binanın boşluğunda asılı kaldı.

Kazada Celal Z. yaralanırken, doğal gaz kutusundan gaz sızıntısı başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin elektrik bağlantılarını sökerken, İGDAŞ yetkilileri de kutuya gelen gazı keserek sızıntıyı durdurdu.

Bazı vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açarak gaz kokusunu gidermeye çalıştı.

Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:35 Kaynak: AA
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