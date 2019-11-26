Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı domuz telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı domuz telef oldu - Son Dakika

Otomobilin çarptığı domuz telef oldu

6 saat önce

Adıyaman'da, aniden yola çıkan domuz, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Otomobilin çarptığı domuz telef oldu, System.String[]

Adıyaman'da, aniden yola çıkan domuz, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Domuza çarpan otomobil, adeta hurdaya döndü.


Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Abdullah A., idaresindeki 63 DR 557 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Battalhöyük Köyü yakınlarında aniden yola çıkan domuza çarptı. Meydana gelen kazada domuz olay yerinde telef olurken, otomobil ise adeta hurdaya döndü. Otomobil ve telef olan domuz, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. - ADIYAMAN

Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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