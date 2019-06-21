Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:40 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Dulkadiroğlu
ilçesi Trabzon Bulvarı
'nda meydana geldi. B.B. idaresindeki 46 NE 636 plakalı otomobil, şehir merkezinde seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ömer Mekki Severim (14) yere savruldu. Olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
Sivas'ta yakalanan hırsızların soygun anı kamerada
Sivas'ta yakalanan hırsızların soygun anı kamerada
Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı
Yol kenarında bekleyen vatandaş, kendisini TIR'ın önüne attı! Korku dolu anlar kamerada