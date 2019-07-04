Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
48 dakika önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:41 Kaynak: İHA
'nın Beyşehir
ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Ali Akkanat
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan B.Ç. yönetimindeki 42 DAS 72 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan önündeki Hüseyin Zeybek
'in (61) kullandığı elektrikli bisiklete Bademli
Mahallesi yol ayrımına yaklaşık 50 metre mesafede çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet kavşağa kadar yerde sürüklendi. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Hüseyin Zeybek, önce otomobilin ön camına ardından arka bagajına savrularak yere düştü. Hüseyin Zeybek, adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Zeybek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA
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