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Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

31 dakika önce

- Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybettiKONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

- Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan B.Ç. yönetimindeki 42 DAS 72 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan önündeki Hüseyin Zeybek'in kullandığı elektrikli bisiklete Bademli Mahallesi yol ayrımına yaklaşık 50 metre mesafede çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet yerde kavşağa kadar sürüklendi. Kazada elektrikli bisikletin üzerinden önce otomobilin ön camına ardından arka bagajına savrularak yere düşen Hüseyin Zeybek, adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Zeybet, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:56 Kaynak: İHA
Beyşehir, Konya, 3. Sayfa
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