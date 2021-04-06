DÜZCE'de otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde D-655 Karayolu Beyciler sapağı mevkiinde meydana geldi. D-655 Karayoluna çıkmak isteyen Sultan Gül idaresindeki 81 AK 907 plakalı otomobil, Alper Kurnaz (17) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrikli bisiklet sürücüsü Alper Kurnaz ile bisiklette bulunan Soner Danış (14) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETTE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika