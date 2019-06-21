Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Ömer öldü
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KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ömer Mekki Severim (15), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:08 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ömer Mekki Severim (15), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Trabzon
Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Mekki Severim, elektrikli bisikletle giderken, Burak B. yönetimindeki 46 NE 636 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Severim, burada doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Kahramanmaraş
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