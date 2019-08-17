Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

17 dakika önce

Didim-Söke yolu üzerinden meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Didim-Söke yolu üzerinden meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kaza, Didim-Söke yolu Yeşiltepe sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim'den Milas'a gitmekte olan Hamit Özver'in kullandığı N-UR 8880 plakalı yabancı uyruklu otomobil, kavşakta Yılmaz Çorman'ın (74) kullandığı elektrikli motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çorman kafasını otomobilin ön camına çarparken motosiklet ise kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde elektrikli motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edilirken sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Savcılık incelemesinin ardından Çorman'ın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Didim, Milas, Söke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
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