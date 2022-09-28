Otomobilin çarptığı Fatma öğretmen, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı Fatma öğretmen, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

28.09.2022 15:37
Otomobilin çarptığı Fatma öğretmen, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Fatma Eren (27), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Fatma Eren (27), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 22 Eylül sabahı, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde meydana geldi. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı okula gitmek üzere yola çıkan Fatma Eren'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Yola savrulan Eren, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Eren, 6 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eren'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Fatma Eren'in cenazesi, Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan sürücünün ise tutuklandığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Eylül, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı Fatma öğretmen, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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