Otomobilin çarptığı Fatmanur yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı Fatmanur yaşamını yitirdi

25.09.2022 19:28
Otomobilin çarptığı Fatmanur yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Fatmanur İtik (14), hastanede hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Fatmanur İtik (14), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu üzeri battı- çıktı çıkışında meydana geldi. Fatih Sanayi Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmanur İtik'e, İzmir yönünden Ankara yönüne seyir halinde olan Cafer Alsay (29) yönetimindeki 35 AFL 77 plakalı otomobil çarptı. İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti. İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınlar yasa boğuldu.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı Bala'da ilk kez koşuldu Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı Bala'da ilk kez koşuldu
Kaynak: DHA

Turgutlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı Fatmanur yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor
18:08 Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı
18:02 Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?
18:00 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı
17:54 Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir
17:36 Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!
17:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 19:33:39. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı Fatmanur yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement