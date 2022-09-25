Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu üzeri battı- çıktı çıkışında meydana geldi. Fatih Sanayi Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmanur İtik'e, İzmir yönünden Ankara yönüne seyir halinde olan Cafer Alsay (29) yönetimindeki 35 AFL 77 plakalı otomobil çarptı. İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti. İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınlar yasa boğuldu.

Kaynak: DHA

Turgutlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilin çarptığı Fatmanur yaşamını yitirdi - Son Dakika

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