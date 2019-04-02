Otomobilin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da otomobilin çarptığı genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. K.Y.'nin kullandığı 63 SR 486 plakalı otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan İ.H.K.'ya (17) çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:23 Kaynak: İHA
Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor
Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!