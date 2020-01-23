Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Akpirinç (16) yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Akpirinç (16) yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa- Siverek yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akpirinç'e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Sürücü otomobiliyle kaçarken, yola savrulan Akpirinç'i ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Akpirinç, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpirinç, buradan Şanlıurfa'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Akpirinç'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarmanın Akpirinç'e çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu
14 yaşında kendi elektrikli aracını yaptı Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 02:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]