Otomobilin çarptığı genç kadın öldü - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı genç kadın öldü

6 saat önce

Antalya'da psikolojik danışman genç kız, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı genç kadın öldü, System.String[]

Antalya'da psikolojik danışman genç kız, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saat 19.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan 26 yaşındaki Nazlı Ödevci'ye yolun karşısına geçmek isterken D.T., idaresindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Ödevci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlı Ödevci'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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