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Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi

Son Güncelleme: 29.10.2023 10:22

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralı kızın hayati tehlikesi devam ediyor.

Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Ecrin Kayalar, seyir halindeki Serdar C. idaresindeki 16 SGE 96 plakalı aracın kendisine çarpmasıyla metrelerce savruldu. Kaza nedeniyle çevredekiler yerde kalan kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı kıza olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik polislerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devem ederken, hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bursa, Kaza, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi - Son Dakika
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