Otomobilin çarptığı genç kız Berra Yelken hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi karşısı viyadük altında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Burak B. idaresindeki otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 18 yaşındaki Berra Yelken'e çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Berra Yelken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracı olay yerinde bırakıp kaçtığı iddia edilen sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.