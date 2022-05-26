Otomobilin çarptığı genç kız Berra Yelken hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı genç kız Berra Yelken hayatını kaybetti

26.05.2022 11:46
Otomobilin çarptığı genç kız Berra Yelken hayatını kaybetti

Samsun'da otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 18 yaşındaki Berra Yelken'e çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Olay yerinden kaçan sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi karşısı viyadük altında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Burak B. idaresindeki otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 18 yaşındaki Berra Yelken'e çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Berra Yelken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracı olay yerinde bırakıp kaçtığı iddia edilen sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Otomobil, Samsun, Yelken, Canik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı genç kız Berra Yelken hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı
10:57 Uzmanlar sokakta satılan yiyeceklere karşı vatandaşları uyardı
11:08 Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11:08 Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler...
11:03 Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken çıkış: Artık Polonya ile ilgileniyorum
10:59 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:56 Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü
10:54 Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı
10:39 Bahar Candan, ilan verdi: Dubai'ye benimle gelecek arkadaşa 300 dolar vereceğim
10:38 Yeni tarife bu gece yarısından itibaren uygulanacak: Benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 11:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı genç kız Berra Yelken hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement