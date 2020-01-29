Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Göynük mahallesi Değirmendere Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.A. yönetimindeki 07 AAE 30 plakalı otomobil, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Sarı'ya (18) çarptı. İhbarın üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hukuk bürosunda çalıştığı öğrenilen Elif Sarı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın cenazesi otopsinin ardından Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. - ANTALYA

Antalya, Kemer, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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