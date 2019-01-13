Otomobilin Çarptığı Genç Kız Öldü
1 saat önce
HATAY'ın Hassa ilçesinde, caddenin karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Eda Çolak (22) hayatını kaybetti.
HATAY'ın Hassa
ilçesinde, caddenin karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Eda Çolak (22) hayatını kaybetti.
Kaza, Hassa ilçesindeki Ardıçlı
Mahallesi'nde yer alan Gaziantep- Antakya
yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Eda Çolak'a, Muhammet Demirci
yönetimindeki 31 U 4540 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin sürücüsü Muhammet Demirci polis tarafından gözaltına alınırken, Eda Çolak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:57 Kaynak: DHA
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