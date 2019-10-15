Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Yerel Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandıNEVŞEHİR - Nevşehir'de dün gece saatlerinden karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de dün gece saatlerinden karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Nevşehir Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek istersen Burhan E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobili çarpması sonrasında hayatını kaybeden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Yasemin Gül bugün öğle namazına müteakip Alibey Camiinde kılınana cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Genç kızın cenaze namazına ailesi, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sosyal paylaşım sayfasındaki paylaşımı yürekleri burktu"

Otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yasemin Gül'ün sosyal paylaşım sayfasında paylaşmış olduğu "Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim" yazı yürekleri burktu.

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Yasemin Gül, Nevşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti
Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim Tarım Bakanlığı'nın kara listesindeki bu çikolata ve içeceklere dikkat İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 17:20:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]