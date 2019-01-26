Otomobilin Çarptığı Genç Kız Yaralandı

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir genç kız yaralandı.

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir genç kız yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Enes İ. yönetimindeki 50 DV 257 plakalı araç karşıdan karşıya geçmekte olan isminin Beyza olduğu öğrenilen genç kıza çarptı. Çarpmasın etkisiyle yola savrulan genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar ise kazada yaralanan genç kıza yardıma koştu. Genç kıza yanında bulunan arkadaşının moral verdiği görülürken kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Genç kıza çarpan araç sürücüsü Enes İ. ise kazayı polis ekiplerine anlatırken yol kenarına park eden araçlardan dolayı yolun daraldığını genç kızı görmediğini anlattı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

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