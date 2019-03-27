Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Genç Kız Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Genç Kız Yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Genç Kız Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

S.G'nin kullandığı 02 AAK 873 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Aslı Karakuş'a (16) çarptı.

Yaralanan Karakuş, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Lise öğrencisi genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Adıyaman, Kahta, Güncel
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