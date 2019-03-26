Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Genç Öldü

Otomobilin Çarptığı Genç Öldü

2 saat önce

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ömer Oğur (24), hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Genç Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ömer Oğur (24), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah erken saatlerde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Oğur'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Oğur'u görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Oğur'u Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Oğur doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Oğur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin kaza ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:32 Kaynak: DHA

Sabah, Şanlıurfa, Güncel
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