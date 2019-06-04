Otomobilin çarptığı genç öldü
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Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:00 Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Arif Çabuk (31) yönetimindeki 3 UP 419 plakalı otomobil, Ermenek karayolu, Kadıköy Mahallesi mevkisinde, yolun karşısınageçmeye çalışan Mustafa Pantık'a (19) çarptı. Kazada, Pantık olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
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