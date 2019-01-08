Otomobilin Çarptığı Görme Engelli Yaralandı
1 saat önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin çarptığı görme engelli vatandaş ağır yaralandı.
Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde otomobilin çarptığı görme engelli vatandaş ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop
'tan Taşköprü
'ye giden Aygün Bayram idaresindeki 34 ZR 3986 plakalı otomobil, Hanönü ilçe merkezi Orman İşletme Müdürlüğü
önünde görme engelli Akman Yıldırım'a (70) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:52 Kaynak: AA
Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti
Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor
Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı