Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Görme Engelli Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Görme Engelli Yaralandı

1 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin çarptığı görme engelli vatandaş ağır yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Görme Engelli Yaralandı, System.String[]
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin çarptığı görme engelli vatandaş ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop'tan Taşköprü'ye giden Aygün Bayram idaresindeki 34 ZR 3986 plakalı otomobil, Hanönü ilçe merkezi Orman İşletme Müdürlüğü önünde görme engelli Akman Yıldırım'a (70) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Kastamonu, Hanönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti

Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:45:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Görme Engelli Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]