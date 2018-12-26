Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Hafif Ticari Araç Apartmanın Girişine Uçtu

Otomobilin Çarptığı Hafif Ticari Araç Apartmanın Girişine Uçtu

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı hafif ticari araç, yol kenarında bulunan apartmanın boşluğuna uçarak yan yattı.

Otomobilin Çarptığı Hafif Ticari Araç Apartmanın Girişine Uçtu, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı hafif ticari araç, yol kenarında bulunan apartmanın boşluğuna uçarak yan yattı. Yaralananın olmadığı kazada sürücüler, birbirlerini suçladı.

Kaza İzmit Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ergün Kılıç(45) idaresindeki 41 PH 805 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Erkan Balcı idaresindeki 41 EE 627 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı ile Zümrüt Sokak kesişiminde bulunan binanın girişine uçarak yan yattı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yan yatan araçta bulunan sürücü Erkan Balcı ve fizik tedavi için Kocaeli Hastanesine götürdüğü eşi Sevim Balcı, kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kazayı yara almadan atlatan Sevim Balcı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan iki aracın sürücüsü de hatalı olmadıklarını söyleyerek birbirlerini suçladı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:13 Kaynak: İHA

Balcı, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, Sette Kaza Geçirdi! Etiyopya Asıllı Öğretmen, MHP'ye Üyelik Başvurusunda Bulundu

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:27:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Hafif Ticari Araç Apartmanın Girişine Uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]