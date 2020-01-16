Otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

ÇORUM'da otomobilin çarpması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı, System.String[]

ÇORUM'da otomobilin çarpması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Kılıçarslan yönetimindeki 19 EF 619 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan aynı aileden sürücü Süleyman, Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


Kılıçarslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
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