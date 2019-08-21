Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı hemşire yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı hemşire yaralandı

52 dakika önce

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı hemşire Kadriye Özcan, ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı hemşire yaralandı, System.String[]
SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı hemşire Kadriye Özcan, ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Emek Mahallesi Buhara Caddesi Gazi Lisesi Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Sinem Y. (21) yönetimindeki 58 BN 641 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Özcihan'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özcihan, ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özcihan'ın, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Emek Mahallesi, Buhara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı
Son dakika! Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 18:49:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı hemşire yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]