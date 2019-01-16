Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Hemşirenin Ölümü

Otomobilin Çarptığı Hemşirenin Ölümü

50 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yönetmen Orçun Benli'nin annesi 61 yaşındaki Ferahnaz Benli'nin cenazesi defnedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yönetmen Orçun Benli'nin annesi 61 yaşındaki Ferahnaz Benli'nin cenazesi defnedildi.

Benli'nin cenazesi, Oktay Hanife Cebeci Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Benli'nin cenazesi, Mahmutlar Mahallesi Yangılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Benli'nin eşi Yusuf ile yönetmen oğlu Orçun Benli, annesi Ayşe Türk ve sevenleri katıldı.

Ali K'nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu sahil kenarında sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Ferahnaz Benli'ye çarpmış, ağır yaralanan Benli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avusturyalı Şovmenin Oğlu Antalya'da Ölü Bulundu Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı

5 Gramlık Karpuz Ekmek Teknesi İçin Ölümüne Mücadele Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:33:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Hemşirenin Ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]