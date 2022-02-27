Otomobilin çarptığı inek telef oldu - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı inek telef oldu

27.02.2022 17:47

Otomobilin çarptığı inek telef oldu Zonguldak'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu.

Otomobilin çarptığı inek telef oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu. İnek kaza sonrası veteriner hekim tarafından kesilirken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde meydana geldi. Çaydeğirmeni'nden Bolu istikametine giden ve sürücüsünün öğrenilemediği 14 AZ 558 plakalı Fiat marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle inek yere yıkıldı. Bacağı kırılan inek; vatandaşların yardımıyla yol kenara çekildi. Sahibi araştırılan inek, gelen veteriner hekim tarafından kesildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilirken, araçta maddi hasar oluştu.

Otomobilin çarptığı inek telef oldu
Otomobilin çarptığı inek telef oldu
Otomobilin çarptığı inek telef oldu

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Zonguldak, Veteriner, Kaza, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı inek telef oldu - Son Dakika


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