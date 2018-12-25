Otomobilin Çarptığı İnşaat Bekçisi Öldü
1 saat önce
Ankara'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bekçi kulübesine ardından inşaat bekçisi Üzeyir Taşdemir'e (48) çarptı.
Ankara'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bekçi kulübesine ardından inşaat bekçisi Üzeyir Taşdemir'e (48) çarptı. Kazada bekçi Taşdemir, yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Gölbaşı ilçesi Gölgör Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BS 776 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce bekçi kulübesine ardından inşaat bekçisi Üzeyir Taşdemir'e çarptı. Taşdemir, kanlar içinde yere yığılırken, kazayı görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Üzeyir Taşdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:17 Kaynak: DHA
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