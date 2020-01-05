Otomobilin çarptığı iş makinesinin fırlayan kepçesi ölümüne neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı iş makinesinin fırlayan kepçesi ölümüne neden oldu - Son Dakika

Otomobilin çarptığı iş makinesinin fırlayan kepçesi ölümüne neden oldu

6 saat önce

Gaziantep'te minibüsünün yanında bekleyen sürücü, otomobilin çarptığı park halindeki iş makinesinin fırlayan kepçesinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı iş makinesinin fırlayan kepçesi ölümüne neden oldu, System.String[]

Gaziantep'te minibüsünün yanında bekleyen sürücü, otomobilin çarptığı park halindeki iş makinesinin fırlayan kepçesinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 35 AFE 837 plakalı otomobil, Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı'nda park halindeki kepçeye, ardından da 07 ZZ 707 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iş makinesinin fırlayan kepçesi, yol kenarındaki minibüsünün yanında bekleyen Ahmet Alkurt'a isabet etti.

Ağır yaralanan Alkurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın, Alkurt'un dün kaza yapan minibüsünü çektirmek için aracının yanında beklediği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Asım Güzelbey, Gaziantep, Köprülü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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